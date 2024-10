.com - Telescopio Gemini North cattura un arcipelago galattico nel cluster di Perseo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilha immortalato un’affascinante immagine deldi, un gruppo di galassie situato a 240 milioni di anni luce dalla Terra. Questa straordinaria immagine mostra undi galassie immerse in una complessa rete di materia oscura, una sostanza invisibile che esercita una potente influenza gravitazionale sulle galassie circostanti. Tra queste, la galassia gigante NGC 1270 si distingue per la sua massiccia struttura ellittica e per il buco nero supermassiccio al suo centro. IlWebb scopre le prime nane brune giovani fuori dalla Via Latteae l’importanza deldiIldiè uno dei più grandi ammassi di galassie conosciuti ed è spesso oggetto di studi per la sua complessa composizione.