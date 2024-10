Taglio alle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, blocco turnover in Manovra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Di colpo ci si ritrova a parlare di un netto cambio di tendenza per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione. La tanto discussa Manovra, infatti, prevede anche l’articolo 110, destinato probabilmente a divenire uno dei tanti temi di dibattito. Cosa prevede? Di fatto impone un turnover dei dipendenti al 75%. In parole povere, al netto dei recenti concorsi istituiti, la Pubblica Amministrazione è destinata a (soc)chiudere le porte. Manovra, stop alle assunzioni Il governo di Giorgia Meloni sorprende con l’articolo 110 in Manovra. Un tema delicato, quello delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, considerando anche alcuni settori in particolare affanno. Per questi però l’esecutivo promette delle eccezioni. Quifinanza.it - Taglio alle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, blocco turnover in Manovra Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Di colpo ci si ritrova a parlare di un netto cambio di tendenza per quanto riguarda la. La tanto discussa, infatti, prevede anche l’articolo 110, destinato probabilmente a divenire uno dei tanti temi di dibattito. Cosa prevede? Di fatto impone undei dipendenti al 75%. In parole povere, al netto dei recenti concorsi istituiti, laè destinata a (soc)chiudere le porte., stopIl governo di Giorgia Meloni sorprende con l’articolo 110 in. Un tema delicato, quello delle, considerando anche alcuni settori in particolare affanno. Per questi però l’esecutivo promette delle eccezioni.

