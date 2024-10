Superbonus, come cambia con la nuova finanziaria (Di giovedì 24 ottobre 2024) La detrazione sarà spalmata in dieci anni anche per le spese effettuate nel corso del 2023. Ma solo per alcuni Wired.it - Superbonus, come cambia con la nuova finanziaria Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La detrazione sarà spalmata in dieci anni anche per le spese effettuate nel corso del 2023. Ma solo per alcuni

Rendite catastali - come cambiano gli importi da Roma a Milano : le novità (e cosa deve fare) chi ha usato il Superbonus - Le rendite catastali diventano un caso. Gli aumenti potrebbero essere del 16-18% nel caso del passaggio di una classe e di oltre il 30% nel caso di un salto più ampio di due classi. È... (Ilmessaggero.it)

Superbonus - Bellucci : “Come idea poteva essere buona ma la sua gestione è stata fallimentare” - ROMA – “Come idea poteva essere buona, ma la sua gestione è stata fallimentare”. Per Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d’Italia, “quanto certificato dalla Cgia di Mestre è l’ennesima conferma di quanto siano state dannose le politiche dei bonus edilizi”. Così ha commentato Maria Teresa Bellucci (foto), vice ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a proposito dei dati dell’ufficio studi della Cgia di Mestre relativi al Superbonus, ricordando che nella prossima manovra l’intenzione del governo “è mettere in sicurezza i conti pubblici, non utilizzare i soldi dei cittadini per sprecarli, e faccio l’esempio dei banchi a rotelle o come è stato fatto con il Superbonus edilizio”. (Lopinionista.it)

Il miracolo del Superbonus : ecco come ha salvato il settore dell’edilizia - La spesa per il Superbonus nel periodo tra l’agosto del 2020 e l’agosto del 2024 ha raggiunto i 119,5 miliardi di euro, con spese ammesse a detrazioni per 117 miliardi e interventi realizzati su quasi 500mila edifici. Elementi che spingono a considerare il Superbonus distorsivo e inefficace, non considerando invece tantissimi elementi di valutazione. (Lanotiziagiornale.it)