Spilimbergo Santi medaglia di bronzo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ottima prestazione del giovane judoka cussino Filippoche nel torneo Internazionale diconquista una splendidadinella categoria 66 kg.– atleta ancora di categoria Junior – ha combattuto e vinto contro senior e master italiani e stranieri decisamente più esperti, mettendo in mostra doti davvero interes. Il torneo valeva anche come punteggio cintura nera. Al palasport del centro pordenonese la gara di Filippo parte in salita con la sconfitta contro l’ungherese Hertlik, ma il cussino non si da per vinto e vince il secondo incontro per ippon contro il friulano Bon, riprendendo la corsa verso il blocco delle finali. Il terzo incontro lo vincerà per doppio waza-ari contro l’italiano fabbri accedendo alla finale 3°-5° posto contro Giovanni Boscaia arrivato dalla semifinale del tabellone principale.