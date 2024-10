Thesocialpost.it - Sinner a cuore aperto: “Caso doping, ora so chi è mio amico e chi non lo è”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Jannik, e con le idee molto chiare. Il nostro campione ha condiviso le sue riflessioni sulche lo ha coinvolto, e lo ha fatto nel corso di un’intervista esclusiva con Sky Sport all’interno della serie “Jannik, oltre il tennis“. Il terzo capitolo della trasmissione si concentra infatti sull’impatto emotivo e personale che questa esperienza ha avuto per il numero uno del mondo, e anche sulle conseguenze che ha portato nella sua vita su un piano intimo, e anche su quello delle relazioni con l’ambiente che lo circonda.. Momenti di Incertezza “Non ho dormito a Wimbledon“, ha confessato, che ha sottolineato come la pressione e l’incertezza gli abbiano creato problemi dentro e fuori dal campo. “Era un periodo delicato per me. Non sapevo come comportarmi, e molte cose non erano sotto il mio controllo“.