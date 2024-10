Scontro tra auto. In ospedale due militari (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due feriti trasportati in ospedale in codice giallo: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di mercoledì. L’incidente ha coinvolto un’auto di servizio dei Carabinieri, che si è ribaltata in seguito allo Scontro con un veicolo guidato da un neopatentato di 18 anni. L’impatto, violento, è avvenuto lungo viale Milano. Ha provocato il ribaltamento del mezzo dei militari. Nell’auto di servizio si trovavano due carabinieri, di 27 e 56 anni, che hanno riportato ferite non gravi. Uno è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Milano, mentre l’altro è stato portato all’ospedale di Circolo di Varese. Il giovane automobilista è uscito illeso dall’impatto. Ch.S. Ilgiorno.it - Scontro tra auto. In ospedale due militari Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due feriti trasportati inin codice giallo: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di mercoledì. L’incidente ha coinvolto un’di servizio dei Carabinieri, che si è ribaltata in seguito allocon un veicolo guidato da un neopatentato di 18 anni. L’impatto, violento, è avvenuto lungo viale Milano. Ha provocato il ribaltamento del mezzo dei. Nell’di servizio si trovavano due carabinieri, di 27 e 56 anni, che hanno riportato ferite non gravi. Uno è stato trasportato all’San Carlo di Milano, mentre l’altro è stato portato all’di Circolo di Varese. Il giovanemobilista è uscito illeso dall’impatto. Ch.S.

