Scaffalisti, banconisti, operai: al via le selezioni per chi vuole lavorare all'Esselunga (Di giovedì 24 ottobre 2024) Scaffalisti, banconisti, operai. Queste sono le figure professionali che Esselunga sta cercando e per le quali sarà possibile candidarsi durante lo speciale job day organizzato a Monza dalla catena in collaborazione con Adecco.L'appuntamento è per la giornata di martedì 29 ottobre, a partire Monzatoday.it - Scaffalisti, banconisti, operai: al via le selezioni per chi vuole lavorare all'Esselunga Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024). Queste sono le figure professionali chesta cercando e per le quali sarà possibile candidarsi durante lo speciale job day organizzato a Monza dalla catena in collaborazione con Adecco.L'appuntamento è per la giornata di martedì 29 ottobre, a partire

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pozzuoli, il sindaco: «Crisi Metro, pronti a tutto per scongiurare i licenziamenti» - «Uniti per salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti della filiale della Metro di via Campana», ha affermato Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli. Ieri sera il primo cittadino ... (ilmattino.it)

POZZUOLI/ Crisi METRO, sindaco e assessore incontrano i lavoratori «Pronti a tutto per scongiurare i licenziamenti» - POZZUOLI – Salvare a tutti i costi i sessantacinque posti di lavoro a rischio. E’ la mission partita da Pozzuoli e che vede impegnata l’amministrazione comunale in una corsa contro il tempo per scongi ... (cronacaflegrea.it)