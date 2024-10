San Siro, attesa la manifestazione di interesse di Inter e Milan ma San Donato è sullo sfondo (Di giovedì 24 ottobre 2024) La vicenda del nuovo stadio di Inter e Milan sembra ormai avviata verso la conclusione della costruzione dell’impianto nell’area di San Siro, al fianco dello storico Meazza. Un punto di caduta finale dopo mesi di trattative che dovrebbe essere confermato dagli intendimenti emersi nell’ultimo incontro tra le due società, il Comune di Milano e il ministero della Cultura. Ma per mettere la parola fine alle trattative si aspetta la manifestazione di Interesse dei club, con i rossoneri, in particolare, che non avrebbero ancora scartato del tutto l’ipotesi di un proprio stadio a San Donato. Le manifestazioni di Interesse A sottolineare come il piano di riserva del Milan rimanga ancora in piedi, almeno fino a quando non si conoscerà la valutazione dell’Agenzia delle Entrate sul valore dell’area di San Siro, è stato il sindaco del capoluogo, Giuseppe Sala. Quifinanza.it - San Siro, attesa la manifestazione di interesse di Inter e Milan ma San Donato è sullo sfondo Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La vicenda del nuovo stadio disembra ormai avviata verso la conclusione della costruzione dell’impianto nell’area di San, al fianco dello storico Meazza. Un punto di caduta finale dopo mesi di trattative che dovrebbe essere confermato dagli intendimenti emersi nell’ultimo incontro tra le due società, il Comune dio e il ministero della Cultura. Ma per mettere la parola fine alle trattative si aspetta ladidei club, con i rossoneri, in particolare, che non avrebbero ancora scartato del tutto l’ipotesi di un proprio stadio a San. Le manifestazioni diA sottolineare come il piano di riserva delrimanga ancora in piedi, almeno fino a quando non si conoscerà la valutazione dell’Agenzia delle Entrate sul valore dell’area di San, è stato il sindaco del capoluogo, Giuseppe Sala.

