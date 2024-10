Samb, una doccia fredda al Riviera. Sconfitta dal fanalino di coda Avezzano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sambenedettese 0 Avezzano 1 Samb (4-3-1-2): Orsini 6; Chiatante 6 (1’ st Orfano), Gennari 6,5, Pezzola 6 (34’ st Battista 6), Zini 6; Guadalupi 6, Candellori 6 (16’ st Eusepi); Kerjota 6, Lonardo 6 (16’ st Toure6), Baldassi 5,5 (7’ st Fabbrini 6); Moretti 6. A disp. Semprini, Lulli, Battista, D’Eramo, Tataranni. All. Palladini (squal. in panchina Mancinelli) 6 Avezzano (3-5-2): Zamarion 7,5; Senese 6,5, Bassini 6,5, Filippini 6,5; Mascella 6, Pensalfini 6 (36’ Konate sv), Verna 6,6, Luciani 6, Alessi 6 (44’ st Lombardi sv), Castagna 6; Ferrari 6 (30’ st Valvassori sv), De Silvestro 6 (44’ st Tiganj sv). A disp. Esposito, De Lorenzo, Lapenna, Bolo, Passewe. All. Pochesci 6,5 ARBITRO: Massari di Torino 5 Guardalinee: Scaldaferro-Todaro RETE: 8’ pt Verna NOTE: Spettatori 4.500 circa. Amm. Sport.quotidiano.net - Samb, una doccia fredda al Riviera. Sconfitta dal fanalino di coda Avezzano Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024)enedettese 0(4-3-1-2): Orsini 6; Chiatante 6 (1’ st Orfano), Gennari 6,5, Pezzola 6 (34’ st Battista 6), Zini 6; Guadalupi 6, Candellori 6 (16’ st Eusepi); Kerjota 6, Lonardo 6 (16’ st Toure6), Baldassi 5,5 (7’ st Fabbrini 6); Moretti 6. A disp. Semprini, Lulli, Battista, D’Eramo, Tataranni. All. Palladini (squal. in panchina Mancinelli) 6(3-5-2): Zamarion 7,5; Senese 6,5, Bassini 6,5, Filippini 6,5; Mascella 6, Pensalfini 6 (36’ Konate sv), Verna 6,6, Luciani 6, Alessi 6 (44’ st Lombardi sv), Castagna 6; Ferrari 6 (30’ st Valvassori sv), De Silvestro 6 (44’ st Tiganj sv). A disp. Esposito, De Lorenzo, Lapenna, Bolo, Passewe. All. Pochesci 6,5 ARBITRO: Massari di Torino 5 Guardalinee: Scaldaferro-Todaro RETE: 8’ pt Verna NOTE: Spettatori 4.500 circa. Amm.

