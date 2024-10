Ricorso del Tolentino: "Maceratese, è tutto ok" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il risultato di Tolentino-Maceratese (1-2) non è stato omologato dal giudice sportivo a seguito del Ricorso presentato dalla società cremisi, e già preannunciato nella giornata di lunedì. Il responso sulla vicenda si avrà ufficialmente mercoledì prossimo, 30 ottobre, nel tradizionale Comunicato di metà settimana. Il Tolentino ha motivato il proprio reclamo contestando una presunta irregolarità nella posizione di un calciatore della Maceratese, il difensore argentino Franco Ezequiel Grillo. Secondo quanto sostenuto dalla società cremisi, Grillo non avrebbe scontato due giornate di squalifica rimediate nella stagione passata quando vestiva la maglia della Jesina. "Nella serata di domenica abbiamo avuto notizia, da noi ritenuta attendibile, che un giocatore della Maceratese fosse sceso in campo irregolarmente rispetto al regolamento - spiega il presidente cremisi Marco Romagnoli -. Sport.quotidiano.net - Ricorso del Tolentino: "Maceratese, è tutto ok" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il risultato di(1-2) non è stato omologato dal giudice sportivo a seguito delpresentato dalla società cremisi, e già preannunciato nella giornata di lunedì. Il responso sulla vicenda si avrà ufficialmente mercoledì prossimo, 30 ottobre, nel tradizionale Comunicato di metà settimana. Ilha motivato il proprio reclamo contestando una presunta irregolarità nella posizione di un calciatore della, il difensore argentino Franco Ezequiel Grillo. Secondo quanto sostenuto dalla società cremisi, Grillo non avrebbe scontato due giornate di squalifica rimediate nella stagione passata quando vestiva la maglia della Jesina. "Nella serata di domenica abbiamo avuto notizia, da noi ritenuta attendibile, che un giocatore dellafosse sceso in campo irregolarmente rispetto al regolamento - spiega il presidente cremisi Marco Romagnoli -.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenza / Amadio - Puddu e il ricorso del Tolentino che fa discutere - Maceratese ci tiene a precisare che il contratto di Grillo, cittadino italiano a tutti gli effetti in possesso dello Status 3,è stato regolarmente depositato in data 4 settembre. Ma partiamo con ordine. S. In merito, in serata, è giunta puntuale la precisazione della Maceratese: ” Si informa tutti i tifosi e sostenitori biancorossi che, nella giornata di ieri, l’U. (Vallesina.tv)

Ricorso del Tolentino: "Maceratese, è tutto ok" - Per i cremisi il difensore Grillo non ha scontato i due turni di stop. Il dg biancorosso Serangeli: "È a posto, e domenica il ragazzo giocherà". (msn.com)

Tolentino, ufficiale il ricorso: ecco il motivo - Il Tolentino ha presentato ufficialmente ricorso riguardo alla gara di domenica scorsa contro la Maceratese. Il motivo è per la presunta posizione irregolare del difensore della Maceratese Franco Gril ... (youtvrs.it)

Dilettanti. Oggi Coppa Marche. Il Peglio sfida. Marotta-Mondolfo - Eccellenza. Il Tolentino in merito alla partita di domenica scorso persa (1-2) contro la Maceratese (prima in classifica), sembra che abbia inviato una Pec alla società avversaria preannunciando il ... (ilrestodelcarlino.it)