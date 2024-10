Ilgiorno.it - "Punti di riferimento per il territorio". Premiate 27 ditte storiche lodigiane

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Lombardia nomina realtàaltre 27 aziende, ora sono in tutto 111. Si tratta di 7 botteghe artigiane, un locale, 19 negozi: tutti riconosciuti come storici. Lo ha ribadito ieri l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, nella sede di Lodi della Regione, davanti ai titolari e ai dipendenti delle aziende insignite, alla presenza di autorità e associazioni di categoria. Si tratta di negozi e attività aperte da almeno quarant’anni. L’iniziativa itinerante in regione è stata voluta da Guido Guidesi con la collaborazione delle Camere di commercio. Sono 27 le “nuove“ impresedella provincia di Lodi che hanno ottenuto il marchio identificativo. A consegnare il riconoscimento, oltre a Guidesi, anche il presidente della Consulta del Lodigiano alla Camera di commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi Vittorio Boselli.