Premio Sacharov a capi opposizione venezuelana

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Il2024 per la libertà di pensiero va a María Corina Machado leader delle forze democratiche venezuelane e Edmundo Gonzßlez Urrutia, candidato dell’alle elezioni presidenziali di luglio. Oggi la Presidente del parlamento Ue Metsola ha annunciato i laureati del2024 per la Libertà di Pensiero in Aula, in seguito alla decisione presa dalla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo. La Presidente Metsola ha dichiarato: “Il2024 per la Libertà di Pensiero è assegnato a María Corina Machado e al presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia per la loro coraggiosa lotta per ripristinare la libertà e la democrazia in Venezuela.