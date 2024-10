Anteprima24.it - ‘Poetry Slam’: a Foglianise la sfida a colpi di versi

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 26 ottobre 2024, alle 21.00, presso la Pro-Loco Ugo Pedicini di, andrà in scena “3?- Poetry Slam”, un evento che promette di coinvolgere e appassionare il pubblico. Organizzato da Polifonia Creativa e dalla Pro-Loco in collaborazione con Flysch Fact, vedrà sei poetirsi sul palco con i loro, per essere giudicati direttamente dagli spettatori. I concorrenti in gara, pronti a dare il meglio di sé, saranno Nicola Barbato, Giuseppe Piccolo, Veruska Villani, Giulio Miele, Viola Fronterrè e Cristian Rossi. A condurre la serata ci saranno Mattia Simeone e Chiara Spagnolo, mentre Francesco Creta svolgerà il ruolo di notaio. L’evento rientra nel campionato ufficiale LIPS 2024/2025, che riunisce i migliori poeti a livello nazionale.