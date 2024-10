Liberoquotidiano.it - Pd: pubblica post su Schlein poi lo cancella, bufera su ex consigliere provinciale Palermo centrodestra

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ott. (Adnkronos) -unsulla segretaria del Pd Ellyche provoca un terremoto politico e alla fine lo. Il protagonista è Salvo Coppolino, exdi An di, poi dirigente di Diventerà Bellissima, il partito fondato in passato da Nello Musumeci e oggi di Fdi ma senza un ruolo dirigenziale. "Ricordo una volta i fascisti volevano abusare di me ma poi fuggirono", è la fraseata con una immagine di Elly. Uncondiviso da un altro. "Io li chiamai, gli urlai di tornare, di fare di me quello che volevano, che non li avrei denunciati, ma niente, sparirono lasciandomi nel dolore più acuto", si leggeva neldi Coppolino, che oggi è un dipendente dell'Ars, con la foto di