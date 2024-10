Parma femminicidio a Medesano Uccisa donna di 62 anni il marito è irreperibile

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il cadavere di unadi 62a colpi di arma da fuoco, è stato rinvenuto, nella tarda mattinata, in Strada Santa Lucia a, nel parmense. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salsomaggiore. Al momento ile sono scattate le ricerche dell’uomo. La vittima era italiana così come il. La 62enne sarebbe una infermiera mentre il coniuge è un corriere. Sul posto, in mattinata, erano intervenuti i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salsomaggiore. Quello di oggi è il secondocompiuto nel parmense quest’anno dopo la morte, lo scorso maggio, di Silvana Bagatti, 76dal, Giorgio Miodini, anche lui 76enne.