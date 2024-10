Inter-news.it - Pardo: «Inter, oggi la priorità è la Serie A! Tra le 3-4 top in Europa»

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ritiene l’tra le squadre più forti in, inserendola addirittura sul podio. Poi da una spiegazione traA e Champions League. NUMERO – In collegamento su Radio 24, durante la trasmissione “Tutti Convocati“, Pierluigiha detto la sua sul rendimento ultimo della squadra di Inzaghi: «Un altro numero che Inzaghi evocava è 5: dopo la sconfitta nel derby, passaggio più grave di questa stagione dell’, ha vinto cinque partite, ne ha vinte 4 di corto muso, qualcuna con qualche imperfezione difensiva e ora due senza subire gol. Mi sembra chiaro l’approccio di Inzaghi che fa le rotazioni. In questo momento il campionato è laperché quei punti che perdi te li porti poi a maggio. Mentre adesso la fase campionato della Champions League è un po’ come una stagione regolare prima dei playoff. Il vero boom ci sarà in primavera.