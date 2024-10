Ostia, controlli a tappeto dei carabinieri a “Lido Centro”: 2 arresti e 5 denunce (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ostia, 24 ottobre 2024 – Questa mattina, nel quartiere Infernetto ed aree limitrofe, i carabinieri della Compagnia di Ostia con l’ausilio delle Squadre di Intervento Operativo del Reggimento Lazio, di un elicottero, di unità cinofile e dei reparti specializzati dell’Arma dei carabinieri quali Nas e Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno svolto un’azione di controllo mirata a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini, condivisa con le altre forze di polizia e sotto l’egida della Prefettura di Roma. I carabinieri di Ostia hanno individuato e controllato un comprensorio residenziale, censendo i nuclei familiari di varia provenienza ed etnia che vi dimorano, sui quali sono in corso verifiche la titolarità ad alloggiarvi. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Questa mattina, nel quartiere Infernetto ed aree limitrofe, idella Compagnia dicon l’ausilio delle Squadre di Intervento Operativo del Reggimento Lazio, di un elicottero, di unità cinofile e dei reparti specializzati dell’Arma deiquali Nas e Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno svolto un’azione di controllo mirata a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini, condivisa con le altre forze di polizia e sotto l’egida della Prefettura di Roma. Idihanno individuato e controllato un comprensorio residenziale, censendo i nuclei familiari di varia provenienza ed etnia che vi dimorano, sui quali sono in corso verifiche la titolarità ad alloggiarvi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Operazione dei Carabinieri sul litorale di Ostia e Fregene : 6 arresti e 11 denunce - 000 euro, ritirando cinque patenti di guida e sottoponendo a sequestro o fermo amministrativo otto veicoli. Durante i controlli stradali, i Carabinieri hanno elevato 23 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, per un totale di 20. . Inoltre, tre persone sono state denunciate per possesso di armi od oggetti atti ad offendere, tra cui un machete, un’accetta e coltelli di vario tipo. (Romadailynews.it)

Ragazzine abusate in spiaggia a Ostia da due nordafricani : i carabinieri evitano il linciaggio - Anche per il 28enne è scattata la condanna di tre anni e quattro mesi. L’indomani, nel processo per direttissima, il pubblico ministero di turno Giorgio Orano gli ha contestato il reato di violenza sessuale: l’immigrato stato condannato a tre anni e quattro mesi con lo sconto previsto dalla scelta del rito abbreviato. (Secoloditalia.it)

Sicurezza - Bucci-Coronas : “Grande lavoro dei Carabinieri a Ostia e Fregene - la sinergia tra le istituzioni è cruciale contro la criminalità” - È quanto dichiarano in una nota, Alessio Coronas, Capogruppo di Forza Italia al Comune di Fiumicino e Francesco Bucci, Delegato alla sicurezza per Forza Italia Roma. it è su GOOGLE NEWS. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento al sindaco Mario Baccini e al prefetto Lamberto Giannini, la cui collaborazione ha permesso di implementare strategie efficaci e tempestive nel contrasto alla delinquenza. (Ilfaroonline.it)