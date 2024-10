Orvieto, record di iscritti alla Cronoscalata della Castellana: 262 piloti ai nastri di partenza (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Cronoscalata della Castellana incorona il campione dei campioni delle corse in salita e fa il pieno di iscritti. Saranno 262 i piloti ai nastri di partenza della 51esima edizione che si terrà dal 25 al 27 ottobre sullo storico tracciato tra le curve da Ciconia a Colonnetta di Prodo Ternitoday.it - Orvieto, record di iscritti alla Cronoscalata della Castellana: 262 piloti ai nastri di partenza Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Laincorona il campione dei campioni delle corse in salita e fa il pieno di. Saranno 262 iaidi51esima edizione che si terrà dal 25 al 27 ottobre sullo storico tracciato tra le curve da Ciconia a Colonnetta di Prodo

