Occupano terreno e lo trasformano in discarica abusiva, denunciate 14 persone (Di giovedì 24 ottobre 2024) Hanno occupato un terreno e lo hanno trasformato in una discarica abusiva. Succede a Torre Angela, quadrante est della Capitale. Sono stati i carabinieri, insieme ai forestali e alla polizia locale a scoprire il terreno in via di Torrenova e a denunciare 14 persone, tra cui 1 minore, per Romatoday.it - Occupano terreno e lo trasformano in discarica abusiva, denunciate 14 persone Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Hanno occupato une lo hanno trasformato in una. Succede a Torre Angela, quadrante est della Capitale. Sono stati i carabinieri, insieme ai forestali e alla polizia locale a scoprire ilin via di Torrenova e a denunciare 14, tra cui 1 minore, per

