Nucleare: Calenda, 'basta ipocrisie, Pdl popolare perché non emette e si risparmiano 800mld' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott (Adnkronos) - "E' tempo di smetterla con l'ipocrisia sul Nucleare. Non c'è un solo motivo per non farlo, anzi". Lo ha detto Carlo Calenda presentando, con i Radicali e una serie di associazioni, una Proposta di legge di iniziativa popolare. "Sul Nucleare c'è stato il primo atto di populismo del Paese, che lo ha condannato i costi alti e a un mix energetico inquinante. Il Nucleare insieme alle rinnovabili è il mix che stiamo proponendo", ha spiegato il leader di Azione. La Pdl impegna il governo, "entro 6 mesi dall'approvazione, a disciplinare la realizzazione e l'esercizio di centrali nucleari della tecnologia migliore disponibile". Calenda ha spiegato che "sul Nucleare c'è da fare una battaglia importante di opinione pubblica, oggi fortemente più orientata al Nucleare". Il leader di Azione ha snocciolato i vantaggi del Nucleare. "Non emette. Liberoquotidiano.it - Nucleare: Calenda, 'basta ipocrisie, Pdl popolare perché non emette e si risparmiano 800mld' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott (Adnkronos) - "E' tempo di smetterla con l'ipocrisia sul. Non c'è un solo motivo per non farlo, anzi". Lo ha detto Carlopresentando, con i Radicali e una serie di associazioni, una Proposta di legge di iniziativa. "Sulc'è stato il primo atto di populismo del Paese, che lo ha condannato i costi alti e a un mix energetico inquinante. Ilinsieme alle rinnovabili è il mix che stiamo proponendo", ha spiegato il leader di Azione. La Pdl impegna il governo, "entro 6 mesi dall'approvazione, a disciplinare la realizzazione e l'esercizio di centrali nucleari della tecnologia migliore disponibile".ha spiegato che "sulc'è da fare una battaglia importante di opinione pubblica, oggi fortemente più orientata al". Il leader di Azione ha snocciolato i vantaggi del. "Non

Il nucleare fa litigare Calenda e Bonelli : "E' pericoloso - si allei con la destra" - Con il nucleare il costo dell'energia triplicherà per famiglie e imprese, e la sua realizzazione richiederebbe tantissimi anni. «Quel che è certo è che Azione non entrerà in una coalizione in cui non ci sono idee chiare su come affrontare la transizione energetica, superando il Green Deal, optando per il nucleare, e sulle riforme, che è un tema ineludibile che si sta declinando male», dice Calenda. (Iltempo.it)

C.sinistra : Bonelli - ‘se per Calenda nucleare prioritario può allearsi con la destra’ - Con il nucleare il costo dell?energia triplicherà per famiglie e imprese, e la sua realizzazione richiederebbe tantissimi anni. Per noi di Avs, evitare il nucleare e? un punto irrinunciabile, perché il processo di modernizzazione e competitività del sistema economico e industriale passa attraverso rinnovabili ed efficienza energetica. (Calcioweb.eu)

C.sinistra : Bonelli - 'se per Calenda nucleare prioritario può allearsi con la destra' - Roma, 8 set. E su questo, come Alleanza Verdi e Sinistra, vorremmo sapere Elly Schlein che ne pensa", aggiunge il portavoce di Europa Verde. Per noi di Avs, evitare il nucleare e' un punto irrinunciabile, perché il processo di modernizzazione e competitività del sistema economico e industriale passa attraverso rinnovabili ed efficienza energetica. (Liberoquotidiano.it)