Niente social e pochi invitati: Fedez festeggia il compleanno con un party top secret. “L’anno scorso pubblicò una foto con moglie, figli e commento al miele” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una festa di compleanno top secret per Fedez. Il rapper milanese, infatti, avrebbe spento le sue 35 candeline lo scorso 15 ottobre nel massimo riserbo: Niente social e pochi invitati, sarebbe stata questa la decisione del cantante di Rozzano per festeggiare. Tra questi, era presente anche l’amico e collega Emis Killa, al suo fianco già poche settimane dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, e Grelmos, cantante che è stata selezionata di recente tra le finaliste di Sanremo Giovani. Non era presente nessuna, invece, delle ragazze che il rapper meneghino ha frequentato durante l’estate. “In compenso – scrive il settimanale Oggi – c’era la sua fidata assistente Eleonora: a fine serata l’ha abbracciata stretta”. Ilfattoquotidiano.it - Niente social e pochi invitati: Fedez festeggia il compleanno con un party top secret. “L’anno scorso pubblicò una foto con moglie, figli e commento al miele” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una festa ditopper. Il rapper milanese, infatti, avrebbe spento le sue 35 candeline lo15 ottobre nel massimo riserbo:, sarebbe stata questa la decisione del cantante di Rozzano perre. Tra questi, era presente anche l’amico e collega Emis Killa, al suo fianco già poche settimane dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, e Grelmos, cantante che è stata selezionata di recente tra le finaliste di Sanremo Giovani. Non era presente nessuna, invece, delle ragazze che il rapper meneghino ha frequentato durante l’estate. “In compenso – scrive il settimanale Oggi – c’era la sua fidata assistente Eleonora: a fine serata l’ha abbracciata stretta”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte licenzia Grillo, niente più compensi: “Porta avanti atti di sabotaggio”. Lo staff di Grillo però smentisce - Giuseppe Conte ha deciso di non rinnovare il contratto da 300.000 euro a Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle. La scelta, annunciata dallo ... (thesocialpost.it)

Conte licenzia Grillo, niente più compensi: “Porta avanti atti di sabotaggio” - Giuseppe Conte ha deciso di non rinnovare il contratto da 300.000 euro a Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle. La scelta, annunciata dallo ... (thesocialpost.it)

Troppi social e niente libri, come riprendere a leggere - Come dimenticare i social e ritrovare il piacere di leggere i libri. The Guardian ha raccolto i consigli degli esperti ... (donnamoderna.com)

Eva Mendes e Ryan Gosling, niente cellulare o social alle figlie di 8 e 10 anni, né accesso al web incontrollato - Lo ha rivelato Mendes in un'intervista al Sunday Times. La coppia sta insieme dal 2011 e cerca di tenere le ragazze lontano anche dagli eccessi di Hollywood, evitando la frequentazione coi figli di al ... (corriere.it)

Grande Fratello, salta la diretta di giovedì 17 ottobre: la decisione di Mediaset per evitare il faccia a faccia con Don Matteo 14 - Mediaset cambia tutto. Grande Fratello, stasera in tv, giovedì 17 ottobre (come già avvenuto la scorsa settimana), non andrà in onda al suo posto su Canale 5 ... (leggo.it)