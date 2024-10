Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 15enne. Due i feriti (Di giovedì 24 ottobre 2024) sparatoria a corso Umberto, in pieno centro a Napoli. 15enne ucciso a colpi di pistola. È quanto riporta Repubblica. Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 15enne. Due i feriti Un ragazzo napoletano di 15 anni – classe 2009 – è stato ferito a morte, freddato da colpi d’arma da fuoco in circostanze da chiarire. L'articolo Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 15enne. Due i feriti Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 15enne. Due i feriti Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), in pieno centro aa colpi di pistola. È quanto riporta Repubblica.inun. Due iUn ragazzo napoletano di 15 anni – classe 2009 – è stato ferito a morte, freddato da colpi d’arma da fuoco in circostanze da chiarire. L'articoloinun. Due iTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli : 15enne ucciso in un agguato in Corso Umberto - indagini in corso - Le autorità stanno ora cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima per capire cosa possa aver portato a un gesto così estremo. Le indagini sono frenetiche e coinvolgono anche le forze dell’ordine locali, che stanno interrogando i residenti e raccogliendo prove nel tentativo di formare un quadro più completo. (Gaeta.it)

Napoli - 16enne ucciso a Corso Umberto durante una sparatoria : altri due feriti - Ragazzo i 16 anni ucciso in una sparatoria al Corso Umberto I di Napoli. Indaga la Squadra Mobile.Continua a leggere . (Fanpage.it)