Napoli, ipotesi sparatoria fra minori (Di giovedì 24 ottobre 2024) 14.40 Un conflitto a fuoco fra minori. Sarebbe questa la causa della morte del quindicenne ucciso la notte scorsa a Napoli. A indurre gli inquirenti su questa pista il ricovero del 17enne ferito a colpi d'arma da fuoco e i rilievi sui circa 20 proiettili esplosi da due o tre armi distinte. Il ferito è stato accompagnato in ospedale da un 14enne che aveva delle escoriazioni. I tre giovani implicati nella sparatoria sono incensurati. Il ferito ha legami di parentela con persone legate alla criminalità . Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 14.40 Un conflitto a fuoco fra. Sarebbe questa la causa della morte del quindicenne ucciso la notte scorsa a. A indurre gli inquirenti su questa pista il ricovero del 17enne ferito a colpi d'arma da fuoco e i rilievi sui circa 20 proiettili esplosi da due o tre armi distinte. Il ferito è stato accompagnato in ospedale da un 14enne che aveva delle escoriazioni. I tre giovani implicati nellasono incensurati. Il ferito ha legami di parentela con persone legate alla criminalità .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sparatoria a Napoli - ucciso un 15enne e feriti altri due minori : è caccia all’uomo - . La vittima non avrebbe precedenti penali e al momento non vi sarebbero certezze su quanto accaduto nella notte; al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona. he gli altri due feriti sarebbero minorenni e si trovano ora in ospedale in condizioni non gravi L'articolo Sparatoria a Napoli, ucciso. (Ildifforme.it)

Sparatoria a Napoli - muore un 15enne. Altri due minori ricoverati - Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte 23 ottobre in Corso Umberto a Napoli. Le circostanze del ferimento dei due giovani potrebbero essere legate all’uccisione del 15enne incensurato. Il corpo è stato ritrovato in via Carmeniello al Mercato. . Il 17enne è stato colpito anche lui da un proiettile, ma non sarebbe in pericolo di vita. (Open.online)

Sparatoria Napoli - feriti altri 2 minori - Il 17enne ha ferite da arma da fuoco, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. . 04 Due ragazzi di 17 e 14 anni, ora all' ospedale Cto di Napoli, sarebbero coinvolti nella stessa sparatoria in cui è stato ucciso un 15enne, nel cuore della notte e in pieno centro città . Il 14enne ha riportato escoriazioni riconducibili a una caduta. (Televideo.rai.it)