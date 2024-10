Napoli, arriva il rinnovo: fissata la data per l’incontro tra Manna e l’agente (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Napoli è pronto a rinnovare un suo titolarissimo, la decisione è stata presa: fissata la data per l’incontro tra Manna e l’agente del calciatore E’ un Napoli particolarmente attivo anche sul fronte mercato quello di inizio di stagione. Dopo aver conquistato la vetta della classifica di Serie A in questo avvio di campionato, la dirigenza ha iniziato a lavorare anche sui rinnovi contrattuali. L’esperienza estiva con Victor Osimhen ha lasciato importanti tracce di sé nella mente anche del d.s. Giovanni Manna, che vuole subito correre ai ripari. In estate è arrivata una campagna acquisti faraonica, da 150 milioni di euro, oltre al super colpo Antonio Conte che ha condizionato positivamente ogni singolo arrivo in casa azzurra. La rivoluzione rispetto alla scorsa stagione si è vista, sia mentalmente, che in campo. Spazionapoli.it - Napoli, arriva il rinnovo: fissata la data per l’incontro tra Manna e l’agente Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilè pronto a rinnovare un suo titolarissimo, la decisione è stata presa:lapertradel calciatore E’ unparticolarmente attivo anche sul fronte mercato quello di inizio di stagione. Dopo aver conquistato la vetta della classifica di Serie A in questo avvio di campionato, la dirigenza ha iniziato a lavorare anche sui rinnovi contrattuali. L’esperienza estiva con Victor Osimhen ha lasciato importanti tracce di sé nella mente anche del d.s. Giovanni, che vuole subito correre ai ripari. In estate èta una campagna acquisti faraonica, da 150 milioni di euro, oltre al super colpo Antonio Conte che ha condizionato positivamente ogni singolo arrivo in casa azzurra. La rivoluzione rispetto alla scorsa stagione si è vista, sia mentalmente, che in campo.

