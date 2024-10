MotoGP GP Thailandia 2024, Marquez: “Martin ha un piccolo vantaggio, Pecco dovrà rischiare qualcosa in più” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Bagnaia e Martin alzeranno l’asticella, sarà un weekend molto duro, ma nelle ultime gare sono stato continuo. Vedremo se riusciremo a lottare per il podio anche qui”. Così Marc Marquez del Team Gresini nel corso della conferenza stampa alla vigilia del GP della Thailandia. Il pilota spagnolo ha parlato della lotta per il titolo: “Non è una situazione semplice per entrambi. Quando c’ero io a lottare non mi godevo il momento, ma ero in tensione. Martin ha un piccolo vantaggio: forse Pecco deve prendersi qualche rischio in più per recuperare punti, ma ha sicuramente maggiore esperienza”. Poi Marquez ha continuato: “Voglio cercare di finire al meglio questa stagione, provando a salire con continuità sul podio. So dove migliorare in vista dell’anno prossimo. Se arriverà un’altra vittoria, ne sarò felice”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Bagnaia ealzeranno l’asticella, sarà un weekend molto duro, ma nelle ultime gare sono stato continuo. Vedremo se riusciremo a lottare per il podio anche qui”. Così Marcdel Team Gresini nel corso della conferenza stampa alla vigilia del GP della. Il pilota spagnolo ha parlato della lotta per il titolo: “Non è una situazione semplice per entrambi. Quando c’ero io a lottare non mi godevo il momento, ma ero in tensione.ha un: forsedeve prendersi qualche rischio in più per recuperare punti, ma ha sicuramente maggiore esperienza”. Poiha continuato: “Voglio cercare di finire al meglio questa stagione, provando a salire con continuità sul podio. So dove migliorare in vista dell’anno prossimo. Se arriverà un’altra vittoria, ne sarò felice”.

