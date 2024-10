Ilrestodelcarlino.it - Mistero sui biglietti:: "Situazione bloccata"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nonostante il periodo negativo con un solo punto raccolto nelle ultime sei giornate e le quattro sconfitte consecutive, c’è ancora tanta voglia di Ascoli. Gli Ultras che hanno deciso di disertare lo stadio Del Duca e che aspettano novità dal prossimo CdA per decidere se tornare o meno in Curva Nord, sono in attesa delle indicazioni per la trasferta di domenica a Pineto. Al momento però non ci sono novità. Se infatti allo stadio Del Duca si respira aria di contestazione aperta anche contro i calciatori, c’è la volontà di sostenere la squadra lontano dalle mura amiche per cercare di interrompere questa pericolosa striscia negativa.