Milan, Ordine: “Leao, che faccia da funerale. Deve capire che non è intoccabile” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Franco Ordine, noto giornalista, ha stilato un lungo ed interessante editoriale relativo al comportamento di Rafael Leao in Milan-Bruges Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Leao, che faccia da funerale. Deve capire che non è intoccabile” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Franco, noto giornalista, ha stilato un lungo ed interessante editoriale relativo al comportamento di Rafaelin-Bruges

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rapinatore si pente e chiama la polizia prima della rapina: “Voglio cambiare vita, venite a prendermi” - Il 49enne aveva commesso nei giorni scorsi due altre rapine. Il pentimento è avvenuto all'uscita dell'attività economica che avrebbe voluto derubare ... (fanpage.it)

Milano e le curve pericolose, un’inchiesta-terremoto - Un’inchiesta che ha sollevato il velo sulle curve di Milan e Inter e i rapporti di diversi soggetti con la criminalità e scosso il mondo del calcio e non solo. Esplosa tra settembre e ottobre, ... (laprovinciadicomo.it)

La soluzione del deputati FdI contro le truffe agli anziani a Milano - Troppe truffe agli anziani, presi di mira da bande criminali con sotterfugi e inganni. Così il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, chiede maggiore attenzione nei confronti della ... (milanotoday.it)

Il popolo della pace torna in sette piazze, ma il campo largo va in ordine sparso - Appuntamento sabato 26 ottobre. Unica adesione formale tra i progressisti di Avs. Il M5S invierà delegazioni (Conte non andrà). Il Pd solo alcuni esponenti ... (repubblica.it)

Ordine: “Capito perché Ibra è rimasto lontano dalla gestione del caso Leao..” - E si capisce perché nei giorni passati, lo svedese è rimasto volutamente lontano da Milanello e dalla gestione del caso di Leao escluso da Milan-Udinese. «Sono problemi che si risolvono all’interno» ... (ilmilanista.it)