Migranti, la stretta del governo Meloni: gli extracomunitari non potranno detrarre le spese per il coniuge e i figli a carico con più di 21 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mentre lo scontro sul cosiddetto «modello Albania» fortemente voluto da Meloni e che ha creato attriti con la magistratura è ancora in atto, c’è un’altra novità – ancora una volta tutta nazionale – che colpirà i Migranti. O meglio, i contribuenti con cittadinanza extra-Ue. E quindi che lavorano e fanno la dichiarazione dei redditi in Italia. La manovra del governo Meloni prevede infatti una stretta sulle spese detraibili per il coniuge e i figli a carico tra 21 e 30 anni (per gli italiani, invece, le detrazioni varranno per il coniuge e per i figli a carico tra i 21 e 30 anni). Le detrazioni per i figli sotto 21 anni sono state assorbite dall’assegno unico dal marzo 2022. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mentre lo scontro sul cosiddetto «modello Albania» fortemente voluto dae che ha creato attriti con la magistratura è ancora in atto, c’è un’altra novità – ancora una volta tutta nazionale – che colpirà i. O meglio, i contribuenti con cittadinanza extra-Ue. E quindi che lavorano e fanno la dichiarazione dei redditi in Italia. La manovra delprevede infatti unasulledetraibili per ile itra 21 e 30(per gli italiani, invece, le detrazioni varranno per ile per itra i 21 e 30). Le detrazioni per isotto 21sono state assorbite dall’assegno unico dal marzo 2022.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le opposizioni chiedono un'informativa urgente alla Meloni sui migranti - "Vogliamo sapere dal governo italiano se intende chiarire quali siano state le inderogabili ragioni che hanno portato a utilizzare la nave militare Libra e con quali costi per il trasferimento, la permanenza in Albania e il rientro in Italia dei migranti. Prima il Pd, poi anche Avs, M5s, Piu' Europa, Azione e Iv, hanno chiesto nell'Aula della Camera una informativa urgente della presidente del Consiglio sul protocollo Albania e sul decreto varato ieri dal Cdm sull'elenco dei Paesi sicuri, all'indomani della sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato il trasferimento e trattenimento di 12 migranti nei centri albanesi e delle conseguenti polemiche. (Agi.it)

Migranti - Meloni : “Il protocollo Italia-Albania funzionerà” - “Bilancio di questi due anni? Sono in pace con la mia coscienza” Le battute finali dell’intervista toccano tutti i principali temi di attualità, la manovra, la crisi in Medioriente, le imminenti elezioni in Liguria (“la democrazia è sempre un test, sono abbastanza ottimista e mi fa ben pensare il fatto che nessuno ne stia parlando”), e anche i due anni di governo festeggiati proprio ieri. (Lapresse.it)

Migranti - Meloni vs giudici : “Non c’è complotto ma menefreghismo di volontà popolare” - (Adnkronos) – Il protocollo sui migranti tra Roma e Tirana "funzionerà e non consentirò che venga smontato"; la sentenza del… L'articolo Migranti, Meloni vs giudici: “Non c’è complotto ma menefreghismo di volontà popolare” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)