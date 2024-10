Microsoft vuole spingere le aziende italiane a investire sull'AI generativa (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'ad del colosso di Redmond, Satya Nadella, presenta a Roma i vantaggi delle applicazioni di AI per le imprese Wired.it - Microsoft vuole spingere le aziende italiane a investire sull'AI generativa Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'ad del colosso di Redmond, Satya Nadella, presenta a Roma i vantaggi delle applicazioni di AI per le imprese

Ecco perché Microsoft vuole riaprire Three Mile Island (sì - la centrale dell’incidente) - I data center dell'AI chiedono sempre più energia. Così i colossi tecnologici si rivolgono al nucleare. A dispetto dei brutti ricordi. The post Ecco perché Microsoft vuole riaprire Three Mile Island (sì, la centrale dell’incidente) appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Al Microsoft AI Tour, il CEO Microsoft Satya Nadella - Roma, 23 ott. (askanews) – In occasione della tappa italiana del Microsoft AI Tour, in programma oggi a Roma, il CEO Microsoft Satya Nadella ha confermato l’impegno dell’azienda per la crescita sosten ... (askanews.it)

Esposito, CEO di Microsoft Italia: l'impatto dell'AI sul futuro economico del Paese - Durante la tappa italiana del Microsoft AI Tour, svoltasi oggi a Roma, Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, ha tracciato un quadro ambizioso e concreto sull'impatto dell'int ... (hdblog.it)

Satya Nadella, ceo Microsoft, presenta a Roma i nuovi agenti autonomi: una IA su misura per ogni tipo di azienda - Pochi giorni fa, Microsoft ha annunciato un investimento in Italia di 4,3 miliardi di euro per espandere la propria infrastruttura cloud hyperscale e intelligenza artificiale creando una Cloud Region ... (industriaitaliana.it)