“Mi chiedo se sono ancora il capo giusto per Luna Rossa”: i tormenti di Max Sirena dopo la delusione in Louis Vuitton Cup (Di giovedì 24 ottobre 2024) Voleva arrivare a sfidare New Zealand, invece ha visto la finale di Coppa America in tv. Il team director e skipper di Luna Rossa, Massimiliano Sirena, è il primo a essere deluso: “Voglio dedicare tempo a me stesso per capire cosa e dove ho sbagliato. C’è una domanda che mi faccio in continuazione: sono ancora la persona giusta per questo lavoro? Perdere lo metto in conto, figuriamoci. Ma c’è una delusione cocente con la quale non riesco a venire a patti. Cercherò di essere onesto, per il rispetto che devo a Patrizio (Bertelli, ndr) e a chi ha lavorato con me. Sennò si rischia di diventare ridicoli. Cosa avrei fatto di diverso? Non lo so. Ma so che a questa Coppa America ci tenevo davvero tanto“. Ilfattoquotidiano.it - “Mi chiedo se sono ancora il capo giusto per Luna Rossa”: i tormenti di Max Sirena dopo la delusione in Louis Vuitton Cup Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Voleva arrivare a sfidare New Zealand, invece ha visto la finale di Coppa America in tv. Il team director e skipper di, Massimiliano, è il primo a essere deluso: “Voglio dedicare tempo a me stesso per capire cosa e dove ho sbagliato. C’è una domanda che mi faccio in continuazione:la persona giusta per questo lavoro? Perdere lo metto in conto, figuriamoci. Ma c’è unacocente con la quale non riesco a venire a patti. Cercherò di essere onesto, per il rispetto che devo a Patrizio (Bertelli, ndr) e a chi ha lavorato con me. Sennò si rischia di diventare ridicoli. Cosa avrei fatto di diverso? Non lo so. Ma so che a questa Coppa America ci tenevo davvero tanto“.

