Mercato Napoli, è sfida a Juve e Milan per il centravanti: servono più di 15 milioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mercato Napoli, gli azzurri sfidano Juventus e Milan per un attaccante: serviranno più di 15 milioni di euro per chiudere l'affare Il reparto offensivo del Napoli è quello più ricco di giocatori, almeno numericamente. Come centravanti gli azzurri possono contare su Lukaku e Simeone, ai lati ci sono Politano, Kvaratskhelia, Neres e Ngonge. In più il jolly Raspadori, che può giocare sia come falso nueve, che ai lati, che persino come trequartista. Quest'ultimo è un ruolo che all'occorrenza può ricoprire persino McTominay, evidenziando la profondità dell'attacco azzurro. Nonostante le numerose scelte a disposizione di Antonio Conte, con profili come Raspadori e Ngonge che hanno giocato pochissimi minuti fin qui in stagione, proprio per il poco spazio, il club si starebbe guardando intorno per il futuro. Rinforzarsi non è mai un male, anche se con un reparto così pieno di calciatori.

