Meghan e Harry | un’esperta reale individua nel passato il momento del loro crollo pubblico

Si sono trasferiti quasi 5 anni fa dall'altra parte dell'oceano, ma il principe Harry e Meghan Markle continuano a suscitare la curiosità della gente, dei rotocalchi e degli esperti reali. Tra questi, Ingrid Seward, biografa reale e direttrice di Majesty Magazine, che si è interrogata sull'effettivo momento di "turning point", ovvero quando Harry e Meghan hanno cominciato a scricchiolare come coppia reale pubblica, quando erano ancora a tutti gli effetti il duca e la duchessa di Sussex. Secondo Seward, il momento esatto del loro breakdown risale al passato, a un evento preciso. Meghan e Harry: quando sono caduti come coppia Royal Ingrid Seward, parlando con The Sun, ha individuato un momento esatto sulla linea del tempo della coppia Harry e Meghan, che avrebbe a suo parere segnato la fine della loro vita pubblica.

Harry e Meghan di nuovo nella bufera per l'”operazione segreta Melides” : “Hanno reso privata la spiaggia davanti alla loro villa”. L’ira dei residenti - E’ stato proprio per effetto di questo legame con i cugini che, l’anno scorso, la coppia passò tre giorni in Portogallo dopo aver partecipato agli Invictus Games in Germania e aver festeggiato il compleanno di Harry in una birreria, come una coppia “qualsiasi”. Ma pare che la zona di Comporta non sia amata solo dai due ribelli di casa Windsor, perché altri vip americani e soprattutto anche la cugina di Harry, Eugenie, avrebbero deciso di comprare casa nell’esclusivo resort dove una villa costerebbe minimo 6 milioni di dollari (5mila e 500 milioni di euro circa). (Ilfattoquotidiano.it)

Harry e Meghan - la nuova casa per le vacanze : non è a Londra - In particolare, già da tempo circolava voce che la coppia fosse stata quasi stregata dal viaggio in Portogallo, dove hanno trovato un nuovo equilibrio di coppia, oltreché scoprire luoghi fantastici. Ormai hanno trovato il loro nido d’amore a Montecito nella lussuosa villa dove la famiglia sta crescendo sempre di più, ma non disdegnano l’Europa, anche se si tengono alla larga dall’Inghilterra, per quanto fosse possibile. (Velvetgossip.it)

In una recente intervista - la celebre giornalista si è lanciata ancora una volta contro Meghan. Ma per Harry c'è ancora speranza - L’ex direttore di Tatler, del New Yorker e di Vanity Fair, nell’esprimere disappunto nei confronti della duchessa, ha dato un assaggio di cosa ci si può aspettare da Fresh Hell, la sua nuova newsletter settimanale. «Il motivo per cui tutti quelli che lavorano con lei finiscono per andarsene è che non ascolta. (Iodonna.it)