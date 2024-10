Uominiedonnenews.it - Mediaset Sgancia Aldatmak: La Soap Sostituirà Endless Love!

(Di giovedì 24 ottobre 2024): arriva una nuova serie turca su Canale 5, con una amatissima attrice turca già molto conosciuta come protagonista. Al centro Guzide, una giudice di grande integrità e la sua famiglia piena di segreti!sarà la nuovaopera turca in onda su Canale 5. Dopo il grande successo di tutte le altre serie turche, ne arriverà un’altra che vede come protagonista Vahide Percin, attrice già molto nota dal pubblico italiano per aver interpretato Hunkar in Terra Amara. Nella nuovasarà lei la giudice Guzide, che vedrà la sua vita capovolgersi all’improvviso.: trama ed anticipazioni della nuovaoperasarà la nuovaopera turca in onda su Canale 5. La serie ha già riscosso un grande successo in Turchia ed è stata scelta proprio per via dell’affetto che il pubblico italiano sta dimostrando verso le serie turche.