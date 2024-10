Oasport.it - LIVE Darderi-Draper, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: inizia il match

(Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) Lucianoal servizio Giocatori in campo! 13:20ha conquistato 50 punti importanti mettendo fine alla carriera di Dominic Thiem nella giornata di martedì. L’obiettivo top 50 a fine stagione pare alla portata, ricordando come l’italo-argentino sia stato impegnato nei weekend scorsi in serie A1 maschile italiana, ovviamente su terra battuta. 13:15 Azzurro in cerca dell’impresa contro un giocatore che, in linea del tutto teorica, sarebbe ancora in corsa per un posto alle Finals. Il patto è quello di vincere almeno uno trae Bercy, ecomunque non sarebbe padrone del suo destino. Certo è che il britannico pare essere in corsa quantomeno, e anche con Musetti, per un posto a Torino come riserva.