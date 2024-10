LIVE Darderi-Draper 5-7, 1-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: break GBR in avvio di 2° set (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) 40-40 Lo salva con la prima vincente Darderi. 40-A In rete lo sventaglio. Mini match point Draper. 40-40 Doppio fallo (1°). 40-30 Brutto errore in palleggio di dritto del britannico. 30-30 Gratuito di dritto di Darderi dopo il kick. 30-15 Ace (8°)! 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Fulminante passante in cross di dritto Draper. 1-3 E poi slice sulla riga. 40-30 Si mangia il passante di dritto l’azzurro. C’erano spazio e tempo per fare meglio. 30-30 Stavolta gran risposta di rovescio di Darderi! 30-15 Prima vincente. Ingiocabile. 15-15 Prima vincente. 0-15 Non chiude la benedizione dopo la prima Draper, lo beffa l’azzurro! 1-2 Molto bene con il dritto Darderi. Resta in scia nel 2° set. 40-15 Prima vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Risposta incisiva di Draper con il dritto. Oasport.it - LIVE Darderi-Draper 5-7, 1-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: break GBR in avvio di 2° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) 40-40 Lo salva con la prima vincente. 40-A In rete lo sventaglio. Mini match point. 40-40 Doppio fallo (1°). 40-30 Brutto errore in palleggio di dritto del britannico. 30-30 Gratuito di dritto didopo il kick. 30-15 Ace (8°)! 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Fulminante passante in cross di dritto. 1-3 E poi slice sulla riga. 40-30 Si mangia il passante di dritto l’azzurro. C’erano spazio e tempo per fare meglio. 30-30 Stavolta gran risposta di rovescio di! 30-15 Prima vincente. Ingiocabile. 15-15 Prima vincente. 0-15 Non chiude la benedizione dopo la prima, lo beffa l’azzurro! 1-2 Molto bene con il dritto. Resta in scia nel 2° set. 40-15 Prima vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Risposta incisiva dicon il dritto.

LIVE Darderi-Draper 5-7 - 1-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : break GBR in avvio di 2° set - Resta in scia nel 2° set. 30-40 Attacca di dritto sulla seconda Darderi e si procura la chance di break immediata! 30-30 Servizio slice vincente. Prima volte che si trova sotto. 15-15 Ace (1°) anche per Draper. 40-0 Servizio al centro mancino e comodissimo appoggio Draper. 5-5 A zero il britannico.

LIVE Darderi-Draper 5-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l'azzurro subisce il break nell'11° game - L'obiettivo top 50 a fine stagione pare alla portata, ricordando come l'italo-argentino sia stato impegnato nei weekend scorsi in serie A1 maschile italiana, ovviamente su terra battuta. 15-0 Servizio dritto e smash. 5-4 Draper lascia il passante di Darderi, che atterra sulla riga. 13:15 Azzurro in cerca dell'impresa contro un giocatore che, in linea del tutto teorica, sarebbe ancora in corsa per un posto alle Finals.