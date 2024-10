LIVE Cobolli-De Minaur, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: serve un’impresa per un nuovo salto di qualità (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-DRAPER DALLE 13.30 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Flavio Cobolli e l’australiano Alex De Minaur. Secondo confronto diretto tra i due dopo la netta affermazione dell’oceanico agli Australian Open dello scorso gennaio. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra il ceco Jakub Mensik ed il serbo Miomir Kecmanovic. Cobolli, ventiduenne nativo di Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento nella capitale austriaca dopo aver raggiunto i quarti di finale a Pechino ed il secondo turno a Shanghai. Issatosi al numero 31 del ranking ATP l’azzurro è stato anche protagonista del vittorioso girone bolognese di Coppa Davis nel quale ha portato uno dei punti decisivi al team di capitan Volandri. Oasport.it - LIVE Cobolli-De Minaur, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: serve un’impresa per un nuovo salto di qualità Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-DRAPER DALLE 13.30 Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 500 ditra Flavioe l’australiano Alex De. Secondo confronto diretto tra i due dopo la netta affermazione dell’oceanico agli Australian Open dello scorso gennaio. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra il ceco Jakub Mensik ed il serbo Miomir Kecmanovic., ventiduenne nativo di Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento nella capitale austriaca dopo aver raggiunto i quarti di finale a Pechino ed il secondo turno a Shanghai. Issatosi al numero 31 del ranking ATP l’azzurro è stato anche protagonista del vittorioso girone bolognese di Coppa Davis nel quale ha portato uno dei punti decisivi al team di capitan Volandri.

