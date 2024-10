L’ex giallorosso Schiattarella dice addio al calcio giocato e inizia una nuova avventura (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ un nuovo capitolo della vita sportiva e professionale quello che si apre oggi per L’ex giallorosso Pasquale Schiattarella, che ha deciso di dire addio al calcio giocato. Lo ha fatto attraverso un lungo post su Instagram dove ha ripercorso la sua lunga carriera che lo ha portato anche a calcare i campi della Serie A e vincere in due occasioni il torneo di Serie B, uno dei quali con la maglia del Benevento. Questo il messaggio di Schiattarella sui suoi canali social: “Com’è naturale nella vita di un calciatore, è giunto pure per me il momento fatidico in cui si “appendono le scarpe al chiodo. Quelle con le quali ho calcato i campetti da calcio della mia infanzia fino ad avere l’onore di disputare la mia carriera nei professionisti. Anteprima24.it - L’ex giallorosso Schiattarella dice addio al calcio giocato e inizia una nuova avventura Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ un nuovo capitolo della vita sportiva e professionale quello che si apre oggi perPasquale, che ha deciso di direal. Lo ha fatto attraverso un lungo post su Instagram dove ha ripercorso la sua lunga carriera che lo ha portato anche a calcare i campi della Serie A e vincere in due occasioni il torneo di Serie B, uno dei quali con la maglia del Benevento. Questo il messaggio disui suoi canali social: “Com’è naturale nella vita di un calciatore, è giunto pure per me il momento fatidico in cui si “appendono le scarpe al chiodo. Quelle con le quali ho calcato i campetti dadella mia infanzia fino ad avere l’onore di disputare la mia carriera nei professionisti.

