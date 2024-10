Leo suicida a 15 anni, uno dei (presunti) bulli fa lo spaccone sui social: «Mamme, venite a prenderci in questura» (Di giovedì 24 ottobre 2024) SENIGALLIA Mentre si attendono le scuse dei presunti bulli, mai arrivate, uno di loro ieri ha ripostato una frase su Tik Tok che ha indignato gli amici di Leonardo: «State tranquille Mamme se Corriereadriatico.it - Leo suicida a 15 anni, uno dei (presunti) bulli fa lo spaccone sui social: «Mamme, venite a prenderci in questura» Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) SENIGALLIA Mentre si attendono le scuse dei, mai arrivate, uno di loro ieri ha ripostato una frase su Tik Tok che ha indignato gli amici di Leonardo: «State tranquillese

La comunità di Senigallia in lutto per la tragica morte di un giovane studente : indagini su presunti episodi di bullismo - La scuola ha già annunciato che a partire da domani verranno attivati incontri di sostegno per aiutare gli studenti a elaborare il lutto. È fondamentale supportare gli studenti in questo difficile momento, affinché possano condividere e affrontare insieme il lutto e il trauma. Ultimo aggiornamento il 15 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Parla la mamma di Leonardo: "Non c'è più per colpa dei bulli" - La Volta Buona 22/10/2024 - Lo scorso 13 ottobre, a Senigallia, nelle Marche, un ragazzo di soli 15 anni si è tolto la vita, a seguito di presunti atti di bullismo... A La Volta Buona in diretta la testimonianza di sua mamma, Vi ... (msn.com)

