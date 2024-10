Legge di bilancio, è battaglia politica su fondi sanitari e ritocchi alle pensioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il disegno di Legge di bilancio, dando ufficialmente il via al suo percorso parlamentare. Un testo corposo, composto da 144 articoli, che sarà discusso inizialmente alla Camera dei Deputati. Tra le priorità delineate nel provvedimento ci sono il taglio del cuneo fiscale, un riordino delle detrazioni, una revisione delle spese e un insieme di norme mirate su pensioni e welfare. A più di una settimana dal via libera del governo, la Manovra entra quindi in Parlamento portandosi dietro un carico di tensioni e promesse. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre la pressione fiscale sui lavoratori e dare una spinta alle famiglie, ma le polemiche non sono tardate. Sul tavolo c’è anche l’aumento dei contributi da parte di banche e assicurazioni, i tagli ai ministeri e la riduzione degli stipendi dei dirigenti degli enti pubblici. Quifinanza.it - Legge di bilancio, è battaglia politica su fondi sanitari e ritocchi alle pensioni Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il disegno didi, dando ufficialmente il via al suo percorso parlamentare. Un testo corposo, composto da 144 articoli, che sarà discusso inizialmente alla Camera dei Deputati. Tra le priorità delineate nel provvedimento ci sono il taglio del cuneo fiscale, un riordino delle detrazioni, una revisione delle spese e un insieme di norme mirate sue welfare. A più di una settimana dal via libera del governo, la Manovra entra quindi in Parlamento portandosi dietro un carico di tensioni e promesse. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre la pressione fiscale sui lavoratori e dare una spintafamiglie, ma le polemiche non sono tardate. Sul tavolo c’è anche l’aumento dei contributi da parte di banche e assicurazioni, i tagli ai ministeri e la riduzione degli stipendi dei dirigenti degli enti pubblici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fondi per le aree svantaggiate nella Legge di Bilancio : c'è anche la Campania - All'interno del testo bollinato della legge di Bilancio, è stato istituito un Fondo di previsione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) con un'importante dotazione di 9,1 miliardi di euro, destinati al periodo dal 2025 al 2029. Una parte significativa di questi fondi sarà... (Salernotoday.it)

I medici scioperano contro la manovra: "Briciole che offendono la categoria" - I camici bianchi incroceranno le braccia per 24 ore il prossimo 20 novembre. L'iniziativa promossa dai sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up per protestare contro la gestione del tema sani ... (today.it)

Manovra, stretta sulle detrazioni: come cambia il tetto a seconda del reddito - "Facciamo appello a governo e Parlamento affinché la Legge di Bilancio trovi soluzioni che garantiscano una maggiore equità e sostenibilità, tenendo conto del valore strategico che i dirigenti ... (tg24.sky.it)

Bonus edilizi 2025: novità dalla legge di bilancio - In scadenza l'aliquota di detrazione al 50% sulle spese di ristrutturazione degli immobili (ex art 16 bis del TUIR), le novità in arrivo con la legge di bilancio 2025 ... (fiscoetasse.com)