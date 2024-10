Tarantinitime.it - L’amministrazione Melucci è vicina ai lavoratori ed alle loro famiglie nella vertenza Hiab

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoDopo il tavolo tecnico tenutosi ieri a Roma con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il Presidente della Provincia, Rinaldo, ha effettuato un sopralluogo nello stabilimentodi Statte per ascoltare ie darun sostegno morale. Il futuro sul sito tarantino di “Italia” è incerto. Il principale fornitore mondiale di attrezzature per la movimentazione dei carichi su strada ha acquisito il sito di Statte della “Effer”, leader nel mercato delle gru, ed ora vuole delocalizzare la produzione altrove. Sono, quindi, a rischio i centotretarantini a causa della paventata chiusura dello stabilimento ionico. “La tutela dei posti di lavoro nel territorio è tra i primi obiettivi della nostra amministrazione e saremo al fianco deifinché la situazione sarà risolta.