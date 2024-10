La post verità sull’aborto, il caso Birkin e il rincoglionimento dell’Occidente (Di giovedì 24 ottobre 2024) È notte alta e sono sveglia, quando sul mio telefono compare Josh Lyman, e dice un sacco di stupidaggini. Ne diceva anche in “The West Wing”, il cui pubblico si divide in noi felici pochi che amavamo Toby, e chi aderiva alla mozione «l’importante è essere buoni, mica intelligenti» (codificata secondo Pauline Kael da “Forrest Gump”), e quindi amava Josh. Senza un personaggio, una sceneggiatura, un contesto che gli dia un senso, Josh Lyman è Bradley Whitford: un attore. Una categoria incapace di dire cose intelligenti già di suo, figuriamoci durante le campagne elettorali, che rendono cretini anche i migliori. Linkiesta.it - La post verità sull’aborto, il caso Birkin e il rincoglionimento dell’Occidente Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È notte alta e sono sveglia, quando sul mio telefono compare Josh Lyman, e dice un sacco di stupidaggini. Ne diceva anche in “The West Wing”, il cui pubblico si divide in noi felici pochi che amavamo Toby, e chi aderiva alla mozione «l’importante è essere buoni, mica intelligenti» (codificata secondo Pauline Kael da “Forrest Gump”), e quindi amava Josh. Senza un personaggio, una sceneggiatura, un contesto che gli dia un senso, Josh Lyman è Bradley Whitford: un attore. Una categoria incapace di dire cose intelligenti già di suo, figuriamoci durante le campagne elettorali, che rendono cretini anche i migliori.

