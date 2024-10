Calcioweb.eu - Juric scuote la Roma prima della sfida contro la Dinamo Kiev: “devono diventare bestie”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ivanchiede alla suaun’immediata reazione a partire dalladi Europa Leaguelache si disputerà oggi alle 18.30. “In questo momento non abbiamo una mentalità vincente, non è una mentalità da. Noi abbiamo tutto per lavorare bene, ci sono le condizioni – ha spiegato l’allenatore croato -. Vedendo le cose, alcune vanno molto bene, ma bisogna cambiare registro, fare belle partite ed essere contenti per un punto non va bene. Non siamo quello che dobbiamo essere ancora, ovvero unache vince le partite. Dobbiamo cambiare completamente mentalità. Sono contento in senso generale delle prestazioni. Abbiamo possesso, competiamo, ma i risultati non sono sufficienti. Non vedo e non do scuse, bisogna reagire con carattere. Dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti.