Unlimitednews.it - Jakala, professionisti a confronto su Customer Experience Pharma Retail

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuto a Milano presso Le Village l’evento “Lanel mondo”, organizzato da, leader europeo nella data-transformation e partner di riferimento per l’innovazione delle aziende del settore& Life Sciences. Dedicato aidel settore, l’evento ha offerto un momento di riflessione sulla rilevanza crescente della(CX) nel mondoe Consumer Health, un tema sempre più centrale per distinguersi in un mercato caratterizzato da rapidi cambiamenti e crescente competitività. Al centro del dibattito, l’utilizzo dei dati e delle tecnologie digitali per ottimizzare le interazioni con medici, farmacisti, pazienti e consumatori, con l’obiettivo di creare esperienze più coinvolgenti e su misura per ciascun target.