Ivana Spagna e Nuzzle insieme del remix ‘T’Amo T’Amo’

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel 1986, per scoprire le hit del momento, bastava sintonizzarsi sulle stazioni radio più popolari. Allora non c’erano i social media a far esplodere un brano, ma quando una canzone spopolava, era ovunque. Proprio in quell’anno, Easy Lady diha fatto ballare mezzo mondo, tanto da proiettarla nel panorama internazionale. Quasi 40 anni dopo,torna sotto i riflettori grazie a una sorprendente collaborazione con, un giovane dj e producer pugliese che ha già fatto parlare di sé con la sua switch techno di King of the Bongo di Manu Chao, raccogliendo milioni di visualizzazioni su YouTube. Ora, è proprio grazie acheè tornata sulla scena con una versione moderna e irresistibile di T’Amo T’Amo T’Amo.