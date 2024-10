Inter-Juve, la serata da incubo dell'arbitro Guida in Champions in Atletico-Lille. Simeone: "Allucinante" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora una volta polemiche, ancora una volta contro gli arbitri italiani anche se questa volta il palcoscenico non era la nostra Serie A, bensì Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora una volta polemiche, ancora una volta contro gli arbitri italiani anche se questa volta il palcoscenico non era la nostra Serie A, bensì

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo Sogei ancora tangenti - stavolta in Tim - Ne risente il titolo, che ieri ha ceduto in Borsa […] The post Dopo Sogei ancora tangenti, stavolta in Tim appeared first on L'Identità. Ancora Sogei indicata, per l’inchiesta che da giorni la riguarda, come fonte delle indagini che stavolta mettono nella bufera il Gruppo Tim guidato da Pietro Labriola, da pochi giorni confermato ceo e dg della partecipata Mef al 9,8% tramite Cassa Depositi e Prestiti. (Lidentita.it)

Shaila cambia ancora una volta idea e in Spagna ammette di essere innamorata di Lorenzo - Cambio di rotta di Shaila Gatta che ammette: "Sono innamorata di Lorenzo? Forse sì..." L'articolo Shaila cambia ancora una volta idea e in Spagna ammette di essere innamorata di Lorenzo proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

In una recente intervista - la celebre giornalista si è lanciata ancora una volta contro Meghan. Ma per Harry c'è ancora speranza - E il principe ci è cascato. Ora, Tina Brown (70 anni), autrice di varie biografie royal, tra cui The Diana Chronicles (2007), rincara la dose. Fa sempre quello che vuole. Sarà sempre il principe Harry, il nipote della regina Elisabetta e il figlio di Diana. Aveva già definito i Sussex e la loro uscita da corte «un disastro». (Iodonna.it)