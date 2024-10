Incidente tra auto e monopattino, paura per un ragazzino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un Incidente tra auto e monopattino nel Salento. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi a Nardò, esattamente in via Rubichi, zona anche abbastanza centrale del centro neretino. Per cause ancora tutte da chiarire e ricostruire, un ragazzino a bordo di un monopattino elettrico si è scontrato con un’auto. Ad avere la peggio, ovviamente, è stato il ragazzino che è stato sbalzato sull’asfalto, con il suo mezzo che invece è rimasto incastrato sotto la vettura. Incidente tra auto e monopattino, minore in ospedale Tanta paura per il minorenne che, all’arrivo dei sanitari del 118 sul posto, sembrava scosso, ma per fortuna in buone condizioni di salute. Il ragazzino è stato comunque trasportato, con codice verde, in ospedale per degli accertamenti e a scopo precauzionale. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora untranel Salento. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi a Nardò, esattamente in via Rubichi, zona anche abbastanza centrale del centro neretino. Per cause ancora tutte da chiarire e ricostruire, una bordo di unelettrico si è scontrato con un’. Ad avere la peggio, ovviamente, è stato ilche è stato sbalzato sull’asfalto, con il suo mezzo che invece è rimasto incastrato sotto la vettura.tra, minore in ospedale Tantaper il minorenne che, all’arrivo dei sanitari del 118 sul posto, sembrava scosso, ma per fortuna in buone condizioni di salute. Ilè stato comunque trasportato, con codice verde, in ospedale per degli accertamenti e a scopo precauzionale.

