Incidente in FiPiLI scontro tra tre auto Lunghe code in direzione Firenze

Montopoli Valdarno (Pisa), 24 ottobre 2024 – Problemi in FiPiLI per un Incidente che ha visto coinvolte tre auto tra gli svincoli di Montopoli Valdarno e Santa Croce, in direzione Firenze. Per cause ancora da chiarire, i mezzi si sono scontrati e sono finiti l'uno addosso all'altro. In base a quanto appreso non ci sarebbero feriti gravi, ma i mezzi di soccorso sono comunque intervenuti per garantire la sicurezza nel tratto. La strada è stata riaperta, ma si sono formate code fino a 4 chilometri. Le autorità consigliano l'uscita a Montopoli.

