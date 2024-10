Il Premio Sacharov 2024 va all'opposizione venezuelana (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Premio Sacharov 2024 è stato assegnato agli oppositori venezuelani Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez Urrutia, riconosciuto lo scorso settembre dal Parlamento europeo come legittimo presidente del Venezuela. Entrambi sono stati nominati dal Partito Popolare Europeo, mentre i Conservatori e Riformisti Europei hanno candidato Edmundo González Urrutia. Nei giorni scorsi anche i Patrioti hanno annunciato il loro appoggio. Quotidiano.net - Il Premio Sacharov 2024 va all'opposizione venezuelana Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilè stato assegnato agli oppositori venezuelani Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez Urrutia, riconosciuto lo scorso settembre dal Parlamento europeo come legittimo presidente del Venezuela. Entrambi sono stati nominati dal Partito Popolare Europeo, mentre i Conservatori e Riformisti Europei hanno candidato Edmundo González Urrutia. Nei giorni scorsi anche i Patrioti hanno annunciato il loro appoggio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musk fa il “furbetto” in Brasile e la Lega lo candida al Premio Sacharov - Dallo scorso 30 agosto, gli utenti brasiliani non possono utilizzare X nel Paese. Proprio colui che utilizza un algoritmo pilotato su misura che “premia” i post a lui più cari e che non esita a bloccare chi lo critica. Infatti, proprio in quelle ore era in corso una migrazione: l’infrastruttura di X è passata su un altro provider di rete gestito da Cloudfare. (Giornalettismo.com)

La Lega ha candidato Elon Musk per il premio Sacharov - Come al solito, però, tutto fa propaganda ed ecco che i “Patrioti per l’Europa” – gruppo del Parlamento UE di cui fa parte anche la Lega – hanno deciso di candidare al “Premio Sacharov 2024” proprio quell’Elon Musk che si erge a martire del “free speech” senza realmente esserlo, ma solo per ottenere un riscontro economico e di consensi strategici. (Giornalettismo.com)