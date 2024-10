Il canone Rai torna a 90 euro: salta il taglio nella manovra del governo Meloni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chi si aspettava di dover pagare anche nel 2025 il canone Rai a 70 euro deve cambiare idea. Non viene infatti prorogato in legge di bilancio il taglio del canone Rai che, con la scorsa manovra, era passato da 90 a 70 euro per l'anno 2024.Nel testo, firmato ieri dal presidente della Repubblica Today.it - Il canone Rai torna a 90 euro: salta il taglio nella manovra del governo Meloni Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chi si aspettava di dover pagare anche nel 2025 ilRai a 70deve cambiare idea. Non viene infatti prorogato in legge di bilancio ildelRai che, con la scorsa, era passato da 90 a 70per l'anno 2024.Nel testo, firmato ieri dal presidente della Repubblica

Il canone Rai torna a 90 euro : la manovra non conferma il taglio

La legge di Bilancio non conferma il taglio del canone Rai : nel 2025 tornerà a 90 euro - Ma c’è tempo per un eventuale ripensamento. . Il provvedimento sulla tv pubblica infatti non è contenuto nel testo licenziato ieri dal Quirinale e inviato poi alla Camera dei Deputati: deve essere saltato in sede di via libera del Consiglio dei ministri. Per prorogare la riduzione infatti basterà un emendamento alla legge di Bilancio nel corso dell’approvazione necessaria alla Camera e al Senato. (Tpi.it)