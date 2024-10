I super vigili in azione. Monza e Seregno alleate per la sicurezza (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri in Municipio a Monza è stato presentato lo storico accordo di collaborazione tra le polizie locali di Monza e di Seregno e la polizia provinciale di Monza e Brianza, "forse primo caso in Italia in cui si mette in atto una cooperazione così intensificata tra due diversi corpi comunali". L’intesa è volta a permettere agli agenti dei tre diversi enti di realizzare operazioni e interventi congiunti sul territorio, coinvolgendo in tutto 200 operatori, e mettendo a disposizione complessivamente 2 centrali operative, 3 caserme e 5 camere di sicurezza, per servizi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Una scelta che va nell’ottica del potenziamento di persone e mezzi per le operazioni complesse. Ilgiorno.it - I super vigili in azione. Monza e Seregno alleate per la sicurezza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri in Municipio aè stato presentato lo storico accordo di collabortra le polizie locali die die la polizia provinciale die Brianza, "forse primo caso in Italia in cui si mette in atto una coopercosì intensificata tra due diversi corpi comunali". L’intesa è volta a permettere agli agenti dei tre diversi enti di realizzare operazioni e interventi congiunti sul territorio, coinvolgendo in tutto 200 operatori, e mettendo a disposizione complessivamente 2 centrali operative, 3 caserme e 5 camere di, per servizi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Una scelta che va nell’ottica del potenziamento di persone e mezzi per le operazioni complesse.

